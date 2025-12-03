Гръцки земеделски производители, животновъди и пчелари от района на Серес предприеха днес масови протестни действия, насочвайки се към граничния пункт "Промахон". Въпреки засиленото полицейско присъствие и опитите на властите да пресекат достъпа, тежката техника е близо до границата с България.

Напрежението в сектора ескалира поради натрупани финансови и административни проблеми. Основният фокус на недоволството е насочен към държавната политика и разпределението на европейските средства.

Протестиращите формулираха конкретен пакет от искания, настоявайки за незабавни мерки от страна на правителството в Атина.

Земеделците изискват пълно и своевременно изплащане на директните плащания и помощите, които са блокирани или забавени заради административни неуредици в разплащателната агенция OPEKEPE.

Животновъдите настояват за спешни обезщетения за загубите, претърпени вследствие на епидемията от шарка по дребните преживни животни, както и за щетите от природни бедствия през последната година.

Секторът иска държавна намеса за регулиране на високите цени на енергията, горивата и фуражите, които правят продукцията им неконкурентоспособна.

Фермерите протестират срещу ниските изкупни цени на продукцията и настояват за гаранции, които да покриват поне себестойността на труда им.

Към момента ситуацията остава динамична, като силите на реда са блокирали ключови кръстовища около Лефконас, за да попречат на колоните да блокират международния трафик към България.

