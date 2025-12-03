Австрийско семейство превърна имота си в истинска коледна приказка – с близо милион светлини и над 250 надуваеми фигури. Домът им привлича хиляди посетители всяка година, а събраните средства отиват за благотворителност. За собствениците това е сбъдната детска мечта.

"Всеки път ни отнема четири месеца, за да украсим всичко. Аз и съпругът ми имахме петима помощници. След това ще ни отнеме още толкова време, за да свалим украсата", споделя Сабине.

Къщата на семейството се намира само на 90 минути път с кола южно от Виена. Всичко започнало преди десетилетия, когато Сабине била още дете и многократно посещавала Флорида и Калифорния с родителите си през коледния сезон.

Входна такса няма, вместо това посетителите биват помолени да оставят дарения за благотворителност, които през последните години възлизат на около 350 000 евро, споделя семейството.



Желаещите да посетят тази коледна приказка ще могат да го направят до 6 януари.

Редактор: Габриела Павлова