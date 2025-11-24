Една от най-емблематичните сгради от 20-те години на миналия век в центъра на София – Къщата с ягодите - ще посрещне празниците с впечатляваща коледна украса. Фасадата и терасите са покрити с пищни светлини, които се стичат по колоните, огражденията и прозорците, а дърветата в двора блестят, обвити в лампички.

Преди около два месеца Министерството на културата съгласува визата за проектиране на сградата в нейния автентичен вид след години на разруха.

Заместник-министърът по културата доц. д-р Тодор Чобанов обясни на какъв етап е процесът по реставрация на сградата. „Вече има съгласувани виза и задание. Очакваме цялостен работен проект с всички части“, коментира той.

Той уточни, че изработването на проекта е задължение на собственика-инвеститор, но диалог между институциите и него има.

По думите му след реставрацията Къщата с ягодите ще се превърне в офис на голяма образователна частна фондация, работеща в сферата на средното и висшето образование.

„Офисът ще бъде с публични функции и ще позволява на хората да я посещават и разглеждат. Ще има работно време и възможност за ежедневни посещения”, обясни доц. д-р Чобанов.

На въпрос дали всеки ще може да влиза в сградата, Чобанов уточни:

„Това трябва да попитате собственика, но тъй като това е много активна фондация, предполагам, че ще има възможност за визити през годината.“