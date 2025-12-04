Привърженици на "Величие" протестират пред Съдебната палата в София в защита на задържаните по делото "Исторически парк".

С викове "Оставка", "Мразим ви безплатно" и "Свобода" те посочиха, че искат освобождаването на Анатоли Савов, Николай Хитов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Ефтим Вълчанов, Емил Ефтимов и Николай Куцаров.

Снимка: Петър Антонов, NOVA

Днес съдът гледа мерките на седмината, които са обвинени за участие в престъпна група за длъжностно присвояване, пране на пари и измами. На 29 ноември Софийският градски съд реши да ги остави в ареста, като прие, че има опасност да извършат нови престъпления. Очаква се по-късно следобед да бъде решено дали те ще останат в ареста или ще им бъде наложена друга по-лека мярка.

Протестиращите се заканиха да останат пред сградата на Съдебната палата, докато няма решение. По мегафон се чуват възгласите им: "те не клекнаха независимо от всички набези на властта".

Снимка: Петър Антонов, NOVA

Припомняме, че обвинението спрямо тях е, че от началото на месец януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група. Тя е била създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления - длъжностни присвоявания, измами и изпиране на пари. По случая беше проведена на мащабна съвместна специализирана операция с КПК на територията на София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски.

