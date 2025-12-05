Снимка: БГНЕС
Нагласите са това да са финалните преговори преди провеждане на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Започват решаващи срещи за втория вариант на бюджета за 2026 година. Работодатели, синдикати и управляващи ще се срещнат в Министерството на финансите, за да обсъдят как да се промени план-сметката на държавата, така че да могат да бъдат покрити изискванията и на трите страни.
Нагласите са това да са финалните преговори преди провеждане на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Разговорите в ресорното министерство продължават и в следобедните часове, като този път участниците решиха да няма пряко излъчване в социалните мрежи.
Ясни са и основните спорни моменти, по които страните все още имат разминавания:
Максималният осигурителен праг: Синдикатите настояват той да бъде 4607 лв., докато работодателите предлагат сумата от 4430 лв.
Заплатите в държавния сектор: Синдикатите искат 10% увеличение там, където не е имало такова, а бизнесът настоява ръстът да е в рамките на 5%.
Съкращения в администрацията: Обсъжда се закриване на незаети щатни бройки, като въпросът е кои точно държавни структури ще бъдат засегнати.
Бюджет 2026: Ще се намери ли консенсус за план-сметката
Между социалните партньори има съгласие да не се вдига данък дивидент. Очаква се да има консенсус и за запазване размера на пенсионната вноска, както и за отпадането на автоматизма при формирането на заплатите в някои държавни сектори.
По тези теми (данък дивидент, пенсионна вноска и премахване на автоматизма при заплатите) вече има постигнато единодушие между синдикати и работодатели по време на срещата.
"Всички основни искания, за които стана дума на миналата среща, са остойностени и са намерили своето отражение в подготвения проект на Закон за държавния бюджет", заяви финансовият министър Теменужка Петкова в началото на разговорите.
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев определи вчерашните предварителни разговори като "много конструктивни" и изрази надежда за постигане на необходимите договорености днес. От своя страна президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов потвърди, че движението е в "правилна посока", макар консенсусът по някои точки все още да не е твърд.
Ако бъдат изпълнени всички искания на работодатели и синдикати, трябва да бъде решен и въпросът как да се осигурят почти 1,5 млрд. евро.
