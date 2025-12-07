Снимка: iStock
КЗК не отчита сериозен ръст в надценките на месото, но други продукти са поскъпнали
Само 2 седмици и 2 дни остават до началото на най-светлите празници – коледните. По традиция българинът се старае на трапезата му да има от всичко по малко – на Бъдни вечер нечетен брой постни ястия, плодове, зеленчуци, а на Коледа – пържоли и сарми. Решихме да проверим дали празниците тази година ще ни струват повече от миналата.
Дребни работи, спагети, една риба за 4 лева. Това си е напазарувал Станко Станков от врачансокото село Мраморен. А Цветан Илиев и Катя Цветкова тепърва идват, за да видят какво може да си позволят.
Каква е цената на основните продукти месец преди коледните и новогодишни празници
“Лук, картофки. По-евтино го ударихме. Вдигнаха цените, побъркаха се. По магазините да те е страх да купуваш”, смята Катя.
“Повишение навсякъде. На всички цени”, допълни Светлинка Младенова от Враца.
Означава ли това, че Коледната трапеза тази година ще ни излезе по-скъпо?
“Засега месото малко или много го държат на цената от миналата година. Но всичко друго е прекалено скъпо”, каза Станко Станков от с. Мраморен.
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) също не отчита сериозен ръст в надценките на месото, но при каймата за сърмите е 73%. При проверки в 10 големи търговски вериги с наблюдение на 9 хранителни стоки е установено, че за кашкавалът от краве мляко надценката е 91%, при кравето сирене – 82%, а при минералната вода цели 135%.
КЗК откри изкривявания във всички звена на пазара на храни у нас
А Станко , който сега живее на село, но дълги години е работил къде ли не по света – Гърция, Италия, Испания, може да сравни цените на стоките там с тези тук.
” Може би 2 пъти по-скъпо е от чужбина. Живеем в чужбина, знаем какво е. Над 100% е всичко тук. И никой не обръща внимание. Това покачване на цените е защото няма контрол”, смята той.
