Остава един месец до празниците – какви са цените на основните продукти провери екип на NOVA. С наближаването на Коледа и Нова година все повече хора търсят удобни и вкусни решения за празничната трапеза. Първата стъпка в подготовката ѝ е планирането. Един месец по-рано се отправяме към близкия хипермаркет, за да проверим цените на продуктите. Основното ни ястие ще бъде свинско печено.

„Добре са, цените са нормални. Аз пазарувам от няколко години и няма особена разлика при месото. Малко нагоре, малко надолу“, сподели клиент. И допълни, че не очаква поскъпване на продъктите преди празниците, но:"Има само сезонно поскъпване. Патладжанът, който си купих, само е малко по-скъп“.

Наблюдаваме намаление при свинското месо – неговата цена е малко под 10 лева за килограм. Трябват ни и картофи, които да бъдат гарнитура към основното. Намираме царска туршия, която струва 13 лева за 1 кг и 200 г.

Колко ще ни струват празничните трапези

Коледа не е същата без аромата на мандарини – вземаме няколко броя, както и връзка банани. Добре организираното меню е ключово за успешното приготвяне на ястия, които да задоволят вкусовете на всички гости. Емблематична за празниците е руската салата. Няма как да не направим и баница – трябват ни яйца, сирене и фини кори. Добавяме и хляб. За десерт взимаме шоколад, а за пиене – газирани напитки.

„Нормални са цените. Аз си купих мая, обикновени бисквити. Всичко, което е на промоция, е на добри цени. Не очаквам поскъпване около Коледа. Мисля, че ще останат нормални цените“, подчерта клиентка.

Съвети за изгоден пазар: Къде и какво трябва да гледаме в магазините

Ето какво показа проверката на NOVA. На 21 ноември бананите струват 3,50 лева, а мандарините – 4 лева. Картофите са малко под 2 лева, а царската туршия – 13 лева за килограм и 200 грама. Свински врат без кост струва 9,50 лева на промоция, кутийка руска салата с шунка е 5,30 лева. Продуктите за баница: краве сиренето струва 8,49 лева за 400 грама, фините кори – 3,80 лева, а 10 броя яйца на промоция – 4,60 лева. Селският хляб е 3 лева за брой, шоколадът 99% какао е 8,40 лева, а газирана напитка от 2 литра купуваме за 1,70 лева.

Сметката излезе 68,65 лева. След точно един месец екипът ни ще се върне отново в хипермакета, за да провери цените на същите продукти.