Това е най-новият проект на музикантите Веско Ешкенази и Стоян Караиванов
"Танго Classic" е най-новият завладяващ проект на Плевенската филхармония с виртуозните инструменталисти - цигуларят Веско Ешкенази и Стоян Караиванов, който е единственият у нас, свирещ на бандонеон. Двамата талантливи музиканти обиколиха страната със своите концерти, а този в София тепърва предстои.
"Една сутрин преди около година реших да пиша на Веско. Да го попитам дали би имал желание някой ден да опитаме да посвирим заедно танго. И за мое голямо учудване той ми отговори. Видяхме се, поговорихме, имахме доста еднакво мислене и си обещахме, че ще започнем да работим по този въпрос. И всъщност доста бързо – за 2–3 месеца, успяхме да оформим идеята идеята и да я представим. Дори започнахме и с нашето национално турне – вече сме обиколили 13 града". Това разказа в студиото на "Събуди се" музикантът Стоян Караиванов.
Ден на софийското танго: "Quarto квартет" и Омар Маса с концерт в столицата
Веско Ешкенази заяви, че се е съгласил на идеята "много бързо и много лесно". По думите му неговото усещане за хората досега не го е лъгало.
"Стоян е абсолютен професионалист и перфекционист във всичко. Когато ми обясни проекта - говореше с такъв ентусиазъм и детайли. Срещнахме се навън в един летен следобед в София. Аз, слушайки го на чаша кафе, много бързо повярвах, че ще стане нещо наистина интересно. Имах огромно желание да свиря танго — и то класическо танго, защото то е малко по-различно от по-популярния вид. И с него успях да постигна това", твърди цигуларят.
Редактор: Станимира Шикова
