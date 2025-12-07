От “ДПС-Ново Начало” призовават всички членове и симпатизанти на митинг във вторник в защита на стабилността в държавата. Това се случва паралелно с протеста, за който призовават от ПП-ДБ в сряда.

“Нека всички заедно да кажем: НЕ на манипулациите! НЕ на хаоса! НЕ на омразата! ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати! НЕ на уличните преврати! НЕ на насилието и омразата!”, пишат от “ДПС-Ново Начало” в официалната си Facebook страница.

“Ако смятате, че стабилното управление е важно за решаване на нашите проблеми, за развитието на страната, се присъединете към нашия митинг”, добавя се в изявлението.

От партията допълват, че развитието се постига чрез работа, а не чрез безцелни призиви, безредие и хаос.

Митингът е насрочен за 9 декември в 18:00 часа, а локацията за различните населени места може да бъде намерена тук .

Протестът в сряда е за оставка на правителството. Това е третият митинг, за който призовават от ПП-ДБ.

“Силата на недоволните българи е най-мощното оръжие срещу мафията! Страх ги е. Нека този път да бъдем още повече! Иначе ще продължат да се преструват, че не са чули какво искат протестиращите”, пишат от коалицията във Facebook.

“Да превърнем 10 декември в символ на свободата и отпора срещу корупцията, мафията, кражбите, олигархичното управление и лъжите, с които отровиха държавата ни”, допълват от ПП-ДБ.

Протестът ще се проведе на 10 декември в 18:00 часа на пл. “Независимост” в София.

