След по-малко от месец България официално ще въведе единната европейска валута. Но как приемат тази промяна малките ученици – отправяме се към едно от столичните училища, за да проверим.

Учениците знаят какво ще се случи от 1 януари - ще има нова валута в България. Според тях, за да може в целия ЕС да бъдем само в евро

Гергана и Александра от 4 клас познават евромонетите – показват и и кои центове правят 3,70. Техните съученици са запознати и с личностите, които са изобразени на българските евроцентове - Паисий Хилендарски и Иван Рилски - на монетите от 2 и 1 евро.

В лафката с Петър и Християн пресметнахме цената на обяда в евро.

Класният ръководител Ваня Христова споделя, че много ги вълнува този въпрос. Още повече, че са пътували в Европа и са запознати с еврото.

Тя допълва, че децата са подготвени и лесно ще се адаптират към новата валута.

"Ние нямаме конкретен предмет, използваме час на класа, но интегрираме новите познания за еврото във всеки един час. Например, в часа по математика решаваме задачи, които са свързани с еврото, например превръщане на цените от евро в левове. Също използваме и часовете по български език - учим със сложните думи и това е чудесна възможност да използваме думи като евробанкноти, еврозона, евроцент", разкрива още Христова.

От образователното министерство посочват, че темата за еврото вече е част от обучението по различни предмети като математика, география и икономика, технологии и предприемачество, както и в часовете на класа. Подготовката не се ограничава само до учебниците – учителите имат свобода да разширяват темата с практически задачи, проекти и срещи с външни експерти