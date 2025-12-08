Световното първенство по футбол през 2026 година се очертава като турнир с много нови моменти – особено за Мексико, единствената страна в историята, която ще бъде домакин на Мондиал за трети път. Този път само 13 от общо 104 мача ще се играят в Мексико, като пет от тях ще бъдат на емблематичния стадион "Ацтека" в столицата. Там ще се проведе и откриващият двубой, в който домакините ще излязат на терена. Какво очаквате да постигне мексиканският национален отбор на това Световно първенство, на което страната ще бъде домакин за рекордния трети път?

"Както обикновено, очаквам да стигнем до определена фаза, но искрено се надявам този път да стигнем до финала и да го спечелим.", казва местният жител Херардо.



Надеждите са, че този път Мексико ще успее да достигне най-накрая до четвъртфиналите и да прекъсне така нареченото "проклятие на петия мач". Междувременно стадион "Ацтека" преминава през пълна реконструкция. Ремонтите трябва да приключат до края на март. След обновяването си стадионът ще влезе в историята като първия в света, който е бил домакин на три различни Световни първенства – през 1970, 1986 и 2026 година. Времето тече, а Мексико работи усилено, за да се подготви за Мондиала.

Редактор: Цветина Петрова