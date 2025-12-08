-
Признание за NOVA: Рубриката „Непознатите земи” беше отличена в конкурс
-
ЕК предлага допълнителни мерки в борбата с разпространението на наркотици
-
Бюджет 2026: Защо и синдикатите, и бизнесът не искат увеличаване на пенсионната вноска
-
България без руския газ: Изпитанията, решенията и критиката към икономическата политика
-
76 години от откриването на Панагюрското златно съкровище
-
Хиляди се стичат в Банско, за да празнуват 8 декември
Гледайте цялата емисия
Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни