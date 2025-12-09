Масови проверки по пунктовете за годишни технически прегледи започва Комисията за защита на потребителите в цялата страна. Акцията цели да провери обосновано ли е скорошното увеличение на цените на услугата за леки автомобили, която е задължителна за всеки собственик на кола.

След като веднъж тази година вече поскъпна годишният преглед на леките коли, средната му цена стана между 70 и 90 лева. След като КЗП обяви началото на проверка заради още по-високи цени, направихме съпоставка. В различни пунктове в страната в момента цената на прегледа стига дори до 150 лева. В София трудно вече можем да намерим пункт с цена под 100 лева.

Затова и все повече граждани подават жалби към КЗП, която вече започна проверки по пунктовете. В случай, че бъде установено необосновано покачване - следват глоби. Те са от 5000 до 100 000 лева при първо нарушение и от 10 000 до 200 000 лева при повторно.

Заради добрата цена всяка година Георги Росенов прекарва колата си на преглед в един и същ пункт. „120 лева. Подготвил съм го отвсякъде. Всичко е в изрядно състояние”, казва той. Преди да си запази час, сравнява цените и забелязва: „Доста са се увеличили, както всичко”.



По същото време в Монтана на преглед е и Десислав, който ще плати 75 лева. „В София е много по-скъпо. Там има поне с 15-20 лева разлика. Просто го търпим и плащаме, защото е необходимост”, споделя той.

Цената в пункта на Васил Василев в Монтана не е променяна в последните седем години. Трудно обаче успява да покрие разходите си. „На минимума съм. Съкратил съм ги докрай. Дори и заплата не получавам”, споделя мъжът. Казва, че очаква проверката на КЗП, която идва след зачестили жалби в последния месец.

„Всички ценообразуващи фактори, които влияят върху определянето на цената, моментни цени, цени към определен предходен период и становище на дружествата по отношение на всички релевантни факти по определяне на цени”, обясни председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.

Като причина за увеличението бившият автомобилен състезател Румен Дунев вижда големия брой пунктове в страната и малко клиенти на места. „Противно на всяка една икономическа логика, вместо да се намали цената и да се увеличи броят на прегледите, има колеги, които вдигат цената, за да могат да оцелеят и да не затворят бизнеса”, твърди Дунев.

За да няма спекула, от бизнеса предлагат: „Ако цената на ГТП бъде обвързана като процент от минималната работна заплата в страната, с вдигане на минималната работна заплата автоматично ще се знае каква е фиксираната цена на ГТП”.