Внасяме промени в Закона за национална служба за охрана, с които се забранява НСО да охранява народни представители, извън председателя на Народното събрание, така както е във всички европейски страни. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

“Призоваваме това да бъде придвижено максимално бързо в комисии в пленарна зала. Ако не се случи между първо и второ четене на бюджета, ние ще го предложим отново, защото охраната на Пеевски трябва да бъде свалена от НСО. Тя е абсолютно нелогична, по фалшив сигнал за руското ГРУ. Охрана трябва да има само председателят на Народното събрание”, смята той.

По думите му в момента лидера на “ДПС-Ново Начало”, освен НСО, го пазят баретите от специализиран отряд за борба с тероризма, полиция, жандармерия и частна охрана.

Борисов: Ще говоря за оставки и протести, след като българите започнат да теглят от банкомата в евро

“Напомняме на ГЕРБ, че техният лидер Бойко Борисов подписа оставката на Антон Славчев - трябва да го направят и депутатите, които се оказват доста свенливи след лидера им, или го бойкотират”, коментира Мирчев.

“Всички наши депутати са подписали, остават само депутатите на ГЕРБ”, допълни той.

По думите му няма информация друг, освен Пеевски, да има охрана. “Ще искаме становище на ДАНС и на всички служби, че отряд на руското ГРУ е влязъл в България, за да го отстранява. Знаете, че никой няма интерес, Русия никога не е била срещу Делян Пеевски”, обясни той.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов сподели, че очаква вотът на недоверие да бъде подкрепен от всеки, който има политически инстинкт. “Площадите в цялата страна казаха едно нещо - оставка. Подкрепата за протеста е огромна. Този вот на недоверие е вот на протеста. Хората искат Пеевски най-накрая, след толкова години, да бъде изваден от обществено-политическия живот на страната”.

Пеевски: Днес дадохме урок по демокрация и любов към България

“Внасяме изменение в закона за мерките с изпиране на пари, за да може санкциите по Магнитски да се прилагат спрямо него”, коментира той.

Според него машинното гласуване е начинът да няма схеми и манипулации, които са случили на последните избори. “Конституционният съд го потвърди. Трябва по всички канали Пеевски да бъде изолиран от политическата система. Това е единственият начин да бъде решена тази политическа криза, която иначе води до системна нестабилност”.

“Управляващите виждат, че доверието им се срива. Протестът е подкрепен от все повече хора, които дори да не са на улицата, изразяват своята подкрепа. Така че тази власт вече е паднала”, каза Божанов.