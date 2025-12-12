Снимка: БТА
От най-голямата партия ГЕРБ-СДС призоваха подадената оставка да бъде приета веднага
Ден след като правителството подаде оставка, като отговор на многохилядните протести в цялата страна, на ход е Народното събрание, което трябва да я гласува официално.
От най-голямата партия ГЕРБ-СДС призоваха подадената оставка да бъде приета веднага. Вчера в 13:30, когато депутатите трябваше да гласуват шестия вот на недоверие, управляващите поискаха почивка за извънреден коалиционен съвет. Минути по-късно Росен Желязков съобщи решението - гласът на протестиращите е чут от властта и оставката е подадена още преди депутатите да гласуват вот на недоверие номер 6.
Минути по-късно все пак народните представители гласуваха – и шестият вот на недоверие остана в историята като неуспешен. За оставката на кабинета гласуваха 106-има депутати, при изискване за минимум от 121.Редактор: Ивайла Митева
