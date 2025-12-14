Пореден ден със заплаха за блокади по гръцката граница. Възможно е и днес недоволните фермери в южната ни съседка да спрат движението на тирове през граничните пунктове. А това доведе до близо 30-километрова опашка от камиони и на границата с Турция, която стига чак до разклона за Харманли.

Началникът на ГКПП „Капитан Андреево“ Яни Пейчев посочи, че интензивното движение е в двете посоки на пункта. „Изчакващите са товарни автомобили са около 27 км. Създадена е нужната организация, всички са в аварийната лента, магистралата си върви нормално. Регулацията на движението На влизане в България на съпределния пункт опашката е близо 50 км, работим на пълен капацитет. Количеството на товарните автомобили не е за сметка на качеството на проверките. Осъществява се контрол на самите гранични проверки. Между 6 и 8 часа отнема преминаването на пункта“, съобщи Пейчев.

Гръцките фермери удължават блокадите по пътищата

Държавният инспектор Весела Симеонова разкри, че са проверени 3100 тежкотоварни автомобила в двете посоки за 24 часа. „Обработили сме 630 на изход и 530 на вход от 8 часа сутринта. Агенция "Митници" администрира митническите документи. За последните 4 години трафикът на камиони се е увеличил с 15%, през последните три са над 1 млн. на година. Целият трафик за Гърция е пренасочен през нас заради фермерските протести. Производствените предприятия намаляват капацитета си преди празниците, така че и трафикът ще спадне. Пунктът е в процес на разширяване“, подчерта тя.

Гръцките фермери протестират активно, блокирайки пътища, гранични пунктове (включително тези към Турция и България) и пристанища, заради ниски субсидии, високи разходи и корупция, като искат реални мерки от правителството, което води до забавяне на трафика, особено за камиони.

Протестите включват блокади на ключови места като Солун, Крит, и граници с България, Северна Македония и Турция, като движението е затруднено, но понякога се пропускат леки коли.

Искания: По-ниски разходи за производство, справедливо разпределение на субсидии, реформи в земеделската агенция и мерки срещу корупцията, както и повече подкрепа срещу климатичните промени.

Правителството призовава към диалог и обещава помощ, но протестите продължават.

На Крит имаше сблъсъци с полицията.

Блокадите водят до сериозни задръствания и бавно преминаване, особено за товарни автомобили, при преминаване от България към Гърция и обратно.

Исканията, които издигат земеделците и животновъдите, са следните:

⇒ Прекратяване на наказателните действия срещу участници в протестите с решение на парламента.

⇒ Изплащане на сумите, които дължи правителството както за субсидии, така и за компенсации или други плащания.

⇒ Минимални гарантирани цени.

⇒ Електрически ток на цена от 7 евроцента на киловатчас.

⇒ Свободно от акцизи и данъци гориво „на колонката“.

⇒ Намаляване на себестойността на производството.

⇒ Закриване на енергийната борса.

Отделни искания обявиха и животновъдите, които са изправени пред проблеми заради разпространението на шарката по дребните преживни животни. Те настояват за:

⇒ Ваксинация на животните с пълна компенсация на загубите.

⇒ Възстановяване на изгубения доход.

⇒ Безплатно възстановяване на стадата.