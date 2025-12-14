Снимка: Стопкадър
-
Стрелба на известния плаж Бондай в Сидни, има убити и ранени (ВИДЕО)
-
Нова измама в интернет: Бачковският манастир беше изпозван като примамка за фалшиви терапии
-
Повдигнаха обвинения на четирима души, пренасяли 70 кг марихуана през ГКПП „Малко Търново”
-
Двама убити и 9 пострадали след стрелба в американския университет „Браун“
-
Първи случаи на измами с фалшиви банкноти евро в Горна Оряховица
-
Обвинения и постоянен арест за четирима от задържаните при протеста на 1 декември в София
Разследването е за наркотрафик
Очаква се съдът да реши дали да остави в ареста задържаните в петък столични полицаи. Разследването е за наркотрафик. Арестуваните са началникът на Пето районно управление в София Пламен Максимов, началникът на сектор "Наркотици" и още двама служители.
Задържаха началника и трима служители на Пето районно управление в София
При акцията са задържани още 12 души по обвинения, че са част от мрежа за разпространение на дрога, ръководена от мъж с прякор Стъкларя. Проверката е за организирана престъпна група, която е прикривала разпространението на наркотици на територията на Пето районно управление в София.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни