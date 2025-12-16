Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов посрещнаха последните два самолета по първия договор с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“ за придобиване на F-16 Block 70 в Република България във вторник. Самолетите се приземиха на родна земя в Трета авиационна база в село Граф Игнатиево.

Двата бойни самолета – едноместен и двуместен, прелетяха до България с отличителните знаци на Военновъздушните сили на САЩ. След кацането в Трета авиобаза те ще бъдат заменени с отличителните знаци на българските Военновъздушни сили, съобщават от пресцентъра на Министерство на отбраната.

Самолетите бяха посрещнати и от заместник-командира на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, изпълняващия длъжността командир на Трета авиационна база полковник Методи Орлов, представители от американските Военновъздушни сили в Европа и Африка, и посолството на САЩ в България

Българските Военновъздушни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70, след като бъдат доставени още осем самолета по втория договор с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“.

