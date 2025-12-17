Мъж е с опасност за живота след сбиване в Кнежа. По случая са задържани двама души, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен.

Сигналът е подаден във вторник в 16:40 часа. Установено е, че при сбиване в частен дом 54-годишен мъж намушкал с нож свой 37-годишен познат.

Раниха мъж след скандал и бой в заведение в Ловеч

Иззет е метален нож и други веществени доказателства. Пострадалият е откаран в болница в Плевен с прободни рани и с опасност за живота. Заподозреният е задържан за срок до 24 часа. Освен него е арестуван и друг мъж, участвал в сбиването – 27-годишен. По случая е сезирана Окръжната прокуратура в Плевен.

Редактор: Цветина Петкова