Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" в София. Снимки на инцидента са публикувани във Фейсбук групата "Катастрофи в София". Инцидентът е станал късно снощи.

Снимка: Facebook група "Катастрофи в София

"Буквално една крачка ме спаси от директен удар", разказва жената, публикувала снимките.

От автомобила са слезли трима мъже на видима възраст около 25-30 години.

"Вместо да се поинтересуват дали сме добре, или дали някоя от нас е пострадала, те започнаха да оглеждат щетите по автомобила си. Никой от тях не прояви загриженост към нас като пострадали и застрашени лица", пише жената.

