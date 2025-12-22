Зоните за почасово платено паркиране няма да работят по време на предстоящите празници, съобщиха от Центъра за градска мобилност. Безплатното паркиране ще бъде общо 10 дни – два пъти по 5 дни.

Синята и зелената зона няма да работят от 24 декември до 28 декември включително и от 31 декември до 4 януари включително.

На 29 и 30 декември зоните за почасово платено паркиране ще работят. Забраната за стари и замърсяващи коли в нискоемисионните зони остава в сила и през празничния период.

10-дневен безплатен период за паркиране за същия период от време е валиден и за Варна, и за Бургас. Местната власт в Пловдив също прави жест към пловдивчани и гости на града под тепетата. Всички линии на градския транспорт в града ще са безплатни за пътниците на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г. В нощта срещу Нова година, на 31 декември, линии № 1, 4, 26 и 66 ще бъдат с удължено работно време и ще обслужват пътници до 1:00 ч. В периода от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. включително всички линии на градския транспорт ще се движат по празнично разписание. В навечерието на Коледа, на 24 декември, автобусите ще се движат до 21:00 ч.

Редактор: Габриела Павлова