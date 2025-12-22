Заради прогнозата за образуване на мъгли и увеличените нива на фини прахови частици във въздуха и днес в София е в сила зелен билет. Той е на стойност 1 лев и може да се използва в наземния градски транспорт и метрото. Изключения правят нощните линии.

От Столичната община призовават в дните, в които прогнозата е за мъгли и задържане на замърсители във въздуха, хората да ограничат употребата на лични автомобили и да използват градски транспорт.

Столична община въвежда Зелен билет заради замърсения въздух

Остава и забраната за горене на отпадъци, а при съмнение за нарушение призовават за подаване на сигнал на телефон 112 или в Столичния инспекторат.

Редактор: Ивайла Митева