Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Антон Урумов, който досега беше съдия в Софийския градски съд, на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, разследващ обвинител номер 1.

Той ще изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от заместник на главния прокурор, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решението на Прокурорската колегия може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

На 12 декември Урумов беше избран след случайното разпределение измежду 11-те съдии, съгласили се да бъдат ad hoc прокурор.

Досега специален прокурор беше Даниела Талева, но нейният двугодишен мандат изтече. През това време тя е разгледала над 30 преписки по получени сигнали, като са били образувани само две наказателни производства, които впоследствие са били прекратени.

