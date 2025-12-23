Около 100 хил. автомобила са излезли от София в началото на голямото предпразнично пътуване, сочат данните на Агенция "Пътна инфраструктура". Най-натоварено е било движението по магистрала „Тракия“ – оттам са минали около 35 хиляди коли. След това, с приблизително еднакво натоварване, са били магистралите „Струма“ и „Хемус“, а най-слабо натоварен сред аутобаните е „Европа“.

От полицията обявиха още, че всички налични екипи вече са на терен. Те се придвижват както със служебни, така и с цивилни, необозначени автомобили. Монтирани са технически средства за контрол на скоростта. Ще се извършват и засилени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества. Броят на разположените по пътищата екипи варира в различните часови интервали, като на моменти ще бъде около 900.

За повишаване безопасността на движението при очаквания интензивен трафик от 14 ч. до 20 ч. беше ограничено движението на камионите над 12 т по цялата дължина на автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и в отделни участъци на „Хемус“. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили и да се увеличи пропускателната способност по най-натоварените направления.

Пътуване по празниците: Специална организация на движението и засилен контрол

„За разлика от предходните дни, когато натоварването се концентрираше вътре в градовете и се образуваха задръствания около големите магазини и търговски центрове, днес силите са съсредоточени на изходите и по основните пътни направления. Основен акцент поставяме върху нарушенията, които могат да доведат до пътно-транспортни произшествия – превишена скорост, неправилни маневри и изпреварвания", уточни главен комисар Лъчезар Близнаков от ГДНП.

От АПИ отправят апел към водачите да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия.

„Настилките сутрин и вечер са хлъзгави и изненадите по пътищата са много", предупреди и главен комисар Близнаков.

Органите на реда очакват пик на трафика и в сряда. На магистрала „Струма“, например, е въведено реверсивно движение.

Според пътуващи във вторник, застанали пред камерата на NOVA, трафикът не е бил толкова натоварен, а автомобилите им са подготвени за пътуването.

Някои пък сравняваха цените на горивата и отбелязаха, че те са се покачили в предпразничния период.

Мнозина пък предпочитат влака пред автомобила за не толкова далечни дестинации. „Най-натоварени остават линиите София - Горна Оряховица - Варна, София - Пловдив - Бургас, София - Карлово - Бургас", обясни Анатолий Атанасов, директор „Оперативна дейност” в „БДЖ – Пътнически превози".

Прогнозите за догодина са още повече хора да изберат да пътуват с влак, тъй като предстои старите машини да бъдат заменени с нови, по-комфортни.