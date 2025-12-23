През последните 20 дни наблюдаваме поевтиняване на дизела с около 6 стотинки на литър. Цените на бензина и газта се задържат на старите нива и варират между 2,30 и 2,50 лв. на различните места в страната. Това заяви председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Той поясни, че в градовете цената е между 2,30 и 2,40 лв., което е сред най-ниските стойности за последната година.

Хаджидимитров поясни, че цената на горивата се контролира основно от потреблението на световен мащаб, така че няма основание за поскъпване. „Най-вероятно в следващите дни ще видим 3-4 стотинки понижение, а в началото на януари може да има спад от още 2-3 стотинки“, прогнозира той.

По отношение на запасите експертът увери, че „рафинериите и складовете са пълни и няма причина за притеснение при по-високо потребление по празниците“.

Във връзка със санкциите на американското финансово министерство срещу „Лукойл“, Хаджидимитров заяви, че ситуацията в момента е нормализирана. „Малките търговци не се нуждаят от алтернативни доставки. Надявам се преговорите между САЩ, Украйна и Русия да имат положителен край и да не се налага удължаване на санкциите“, допълни той.

Редактор: Ивайла Маринова