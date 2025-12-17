Европейският парламент гласува за въвеждане на забрана на целия внос на руски газ до края на 2027 г., тъй като ЕС се стреми да прекъсне финансирането на военните разходи на Москва. Голямо мнозинство от евродепутатите гласуваха в подкрепа на забраната по време на пленарна сесия в Страсбург, премахвайки последната ключова пречка за официалното приемане на мярката, предаде АФП.

Законодателното предложение идва в отговор на системното използване на енергийните доставки като оръжие от страна на Русия – модел, за който има доказателства от почти две десетилетия и който се проявява особено остро след нахлуването в Украйна през 2022 г. Инвазията доведе до допълнително умишлено манипулиране на пазара, включително до безпрецедентен недостиг в съоръженията за съхранение на "Газпром" в ЕС и до рязко спиране на доставките по тръбопроводите. Всичко това доведе до скок на енергийните цени с до осем пъти над равнищата отпреди кризата.

ЕК предлага постепенно спиране на вноса на руски газ и нефт

„Това е исторически момент. ЕС прави гигантска крачка към нова ера, свободна от руски газ и петрол. Русия никога повече няма да може да използва износа на изкопаеми горива като оръжие срещу Европа“, заяви Виле Нийнистьо, финландски евродепутат, член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика ("Зелените"/ECA).

„Нашите основни приоритети бяха да ускорим максимално срока за забрана на тръбопроводния газ, да забраним дългосрочните договори за втечнен природен газ една година по-рано от предвиденото и да предотвратим заобикалянето на тези нови правила. Сега трябва да действаме без забавяне, за да приложим това споразумение, и да насочим вниманието си към вноса на петрол, където ще настояваме Европейската комисия да спази ангажимента си да направи предложение в началото на 2026 г.“, добави той.

Брюксел: Европа никога повече не трябва да разчита на руски газ

„Днешното гласуване изпраща ясно и силно послание: Европа никога повече няма да зависи от руския газ. Това е голямо постижение за Европейския съюз и исторически поврат в европейската енергийна политика. Укрепихме първоначалното предложение на Европейската комисия, като въведохме път към забрана на петрола и петролните продукти, прекратявайки дългосрочните договори по-рано от първоначално предложеното, и осигурихме санкции за неизпълнение“, каза Инесе Вайдере (ЕНП, Латвия), член от Комисията по международна търговия.

Законодателството, по което вече е постигнато съгласие със Съвета на ЕС, беше прието с 500 гласа „за“, 120 гласа „против“ и 32 гласа „въздържал се“. Сега то трябва да бъде официално одобрено от Съвета, да получи окончателно одобрение от държавите членки, но това се счита до голяма степен за формалност, след което ще бъде публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз.

Съгласно него дългосрочните договори за газопроводи – считани за най-чувствителни, тъй като могат да бъдат с продължителност от десетилетия – ще бъдат забранени от 30 септември 2027 г., при условие че нивата на съхранение са достатъчни, и не по-късно от 1 ноември 2027 г. За втечнения природен газ (ВПГ) дългосрочните договори ще бъдат забранени от 1 януари 2027 г.

„Ройтерс”: ЕС ще изиска от фирмите подробности за руските им газови сделки

Краткосрочните договори ще бъдат премахнати по-рано: от 25 април 2026 г. за втечнен природен газ и от 17 юни 2026 г. за газ по газопровод.

Предвиждат се хармонизирани максимални санкции в случай на нарушения. Комисията ще подготви и забрана за внос на нефт през 2027 г.

По време на преговорите с Датското председателство на Съвета евродепутатите настояваха за забрана на целия внос на руски нефт. Те осигуриха ангажимент от страна на Европейската комисия да представи съответното законодателство в началото на 2026 г., така че ефективната забрана да може да влезе в сила възможно най-скоро и не по-късно от края на 2027 г.

Евродепутатите настояват условията, при които се позволява временно спиране на забраната за внос в извънредни ситуации, да бъдат по-строги. Възможността за изключения от наложената забрана е предвидена с цел поддържане на енергийната сигурност в ЕС.

Въвеждат се по-високи изисквания към операторите, включително за предоставяне на по-подробни доказателства на митническите органи във връзка с държавата на произход на газа преди вноса или със съхранението му. Целта е да се отстранят пропуските и да се намали рискът от заобикаляне на правилата.

Редактор: Станимира Шикова