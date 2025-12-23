Излязоха пробите за алкохол и наркотици на шофьора, убил две жени на тротоар във Варна, съобщават от пресцентъра на Окръжна прокуратура в морската столица.

Резултатите от химичната експертиза на взетите от 53-годишния мъж кръвни проби показват, че той не е употребил алкохол или наркотични вещества, преди да седне зад волана. Назначени са множество експертизи с цел изясняване на причината за загубата на контрол над автомобила, посочват от държавното обвинение. Оттам допълват, че се изясняват и всички детайли около фаталния инцидент, с оглед събиране на доказателства за виновността на водача и евентуално ангажиране на наказателна отговорност.

Припомняме, че в понеделник лек автомобил връхлетя върху хора на тротоар в района на Колхозния пазар - едно от най-оживените места във Варна. При катастрофата загинаха две жени - на 52 и 80 години. След удара колата се врязва и в търговски обект, нанасяйки сериозни материални щети.

Инцидентът стана около 14:42 ч. на улица „Дрим“ 45. По първоначална информация 53-годишният водач, по неустановени към момента причини, напуснал пътното платно, преминал през тротоара и блъснал пешеходците.

Районът беше отцепен с часове. На място работиха екипи на полицията, Спешна помощ, пожарната и електроразпределителното дружество, тъй като при удара беше засегнато и електрическо табло, което остави жилищната кооперация над магазина без ток за продължително време. Едва вечерта колата беше репатрирана - след приключване на първоначалните огледи и следствени действия.

Шофьорът беше откаран в болница без видими тежки наранявания. Мъжът беше задържан за 24 часа, а впоследствие - конвоиран до лечебно заведение заради здравословното си състояние.

Редактор: Станимира Шикова