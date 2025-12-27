Официално инфлацията, която НСИ отчита за година, е 5,2 на сто

Дни преди еврото да стане официална валута у нас, остават страховете от инфлацията.

Официално инфлацията, която НСИ отчита за година, е 5,2 на сто. Това е поскъпването от ноември 2024 до ноември 2025 г.

Графика: Нели Тодорова

И въпреки че хората веднага ще посочат един или друг продукт, поскъпнал със 100% например, обяснението е просто. Статистиката е направила разчети кой продукт каква тежест има за общата инфлация.

Ако в случая говорим за олиото например, човек не пие литри олио, следователно не може инфлацията на олиото директно да се прехвърли в общата ни инфлация. А има и още нещо – статистиката усреднява. Един човек може въобще да не ползва олио, но средно българинът ползва.

От май до ноември насам натрупаната инфлация е малко под 3%. Това е, грубо казано, моментът, когато вече беше почти ясно, че страната ни ще въведе еврото.

Снимка: Графики

За да имаме ясна представа как се променят цените, започнахме да следим определен брой стоки от май насам. Купуваме ги от един и същи магазин. В списъка с продукти през май, включихме 7 продукта и след това, за да имаме база за сравнение, продължих да сравнявам цените тъкмо на тези 7 продукта. Включихме основни стоки – хляб, кисело и прясно мляко, свинско, яйца, олио и краве сирене. Ето какво се случва с цените след първите три месеца – от май до септември, както и в следващите три месеца: 

Графика: Нели Тодорова

Така само за първите три месеца инфлацията на нашата кошница е 2,5%, а за 6 месеца вече е 4%. Тези 4 процента са значително над инфлацията, отчетена от НСИ за същия период. Това си е инфлация на нашата кошница. Можем спокойно да си съставим собствена кошница с продукти, които купуваме, и така ще можем да следим цените и да сме наясно каква е нашата лична инфлация.

Всъщност личната инфлация на различните хора е различна. На сайта на НСИ има калкулатор за личната инфлация – така всеки може да седне, да си го попълни и да види как изглежда неговата инфлация на фона на общата.

Примери:

Млад човек, който харчи за заведения, за цигари, за бензин. Включваме текущ ремонт на жилището и такси за образование. Избираме конкретен период – залагаме от май до сега.

Снимка: Графики

В крайна сметка – така изглежда личната инфлация на този млад човек. Жълтата крива е инфлацията на младежа, а синята – средната за страната.

Вижда се, че има месеци, в които личната инфлация на този потребител е над средната за страната, но и такива, в които е под средната.

Снимка: Графики

Възрастен човек, който харчи основно за храна и лекарства. Неговата инфлация е различна. Тук добавяме разходи за нов домакински уред и 500 лв. за медицински услуги.

Снимка: Графики

Ясно се вижда, че тук кривата на личната инфлация на възрастния човек е различна от предишната.

Снимка: Графики

А дали еврото ще вдигне цените – въпросът остава отворен. За това поскъпване, което отчитаме досега, не би трябвало да е виновно еврото. Освен ако разходите, които различните фирми са направили около смяната на валутите, не са калкулирани още през септември. Едва ли е ясно колко са били разходите им към онзи момент.

Тази инфлация си е „психологическа инфлация“. Всички говорят за поскъпване – хората очакват това да стане и в крайна сметка тъкмо това се случва.

Държавата изготви закон, който казва, че нямаш право да вдигаш цени, ако това не е икономически обосновано. Само че вместо още от лятото да започне да следи цените и да налага глоби, държавата даде 2 месеца гратисен период, в който търговците можеха да вдигат цени, без да дават обяснения.

Глоби се налагат от октомври. В средата на декември от НАП обявиха, че са проверили 564 търговски вериги и магазини в цялата страна. В 65 от тях са установили ръст на цените на част от стоките, без да има ясни причини за това – издадени са актове.

На 9 от тези търговци са връчени наказателни постановления с глоби за общо 45 000 лв., което означава средно по 5 000 лева на магазин. За малък квартален магазин това може и да е сериозно наказание, но за голям обект 5000 лв. не са от особено значение. Не е ясно и дали нарушителите ще платят глобите или ще обжалват в съда – предстои да видим.

