Константин определя себе си като едно лице с две единствени страни – на романтик и на веселяк, дори в най-мрачните си моменти. „Когато ми е тъжно просто се затварям със себе си, осмислям нещата, плача, спя и с хубава мисъл и с молитва нещата се случват”, споделя той. На прага на 50-ата си година, пред Мариян Станков – Мон Дьо, Константин разкри какъв е той за своите близки, опровергава слуховете и споделя, че въпреки че е в бранша от години, за него кариерата му тепърва започва.

► Имидж на поп-фолк звезда

„Винаги в молитвите ми казвам душата ми да е изпълнена с много любов, която да блика от мен и да я раздавам”, заявява Константин. Въпреки много му образи – на човека, бащата, марката и меметата в интернет, заради участия Константин често не успява да скрие мъката си от своите почитатели. В една от най-големите трагедии в личен план – смъртта на баба му и болестта на баща му, той получава морална подкрепа дори от щастливата тълпа, пред която пее.

► Да се превърнеш в марката Константин

Изпълнителят на „Болка в минути” споделя, че неговият детски блян е бил да стане спортист, а не музикант. „Цялата ми стая беше облепена със Стефка Костадинова”, смее се той. А днес се надява синът му да наследи тази мечта и да я реализира. Самият Константин израства в „спартанско” време заради своя строг баща в редиците на МВР, който го е възпитавал. От страна на майка си, той е наследник на Елин Пелин. „Страната на майка ми са били успешни хора по царско време. Не понасят комунисти, а тя се влюбва в точно такъв”, разказва още Константин. След казармата, през 90-те години той започва да работи в ресторант, където среща отблизо лицата на тогавашния софийски ъндърграунд. „Тези хора бяха мъжкари, от тях съм се учил на много неща и до ден днешен работя по този начин”, заявява той.

► Медийният образ на Константин

„Аз нямам свободни петък и събота, Надя е по-силната от нас двамата”, заявява певецът. Заради работата си той често не намира достатъчно време за любимата си и за своите деца – техните изяви, мачове, ходенето на училище и детска градина. „Надя доскоро много страдаше от нещата, които се пишат. Аз ѝ бяха казал – ти знаеш какъв човек си взела”, разкрива още певецът пред Мон Дьо. А в равносметката си, той заявява, че трябва да намери време да помисли върху нещата от живота си повече, отколкото да бъде „всеки ден по различни места”. В едно е сигурен обаче че на следващите 10 години ще постави заглавието „Избухването. „Все пак съм още в пубертета”, шегува се Константин.

През 2026 г. Константин влиза в киното с роля във филма „Майната ти, любов“, където певецът играе мъж в сложна връзка. Лентата е на режисьора Исидор Карадимов и за Константин се е получила добре, въпреки че не е разсъждавал много върху персонажа. „Ако бях влязъл в детайли, сигурно щях да блокирам. Успях да вляза в ролята. В живота не съм имал такива моменти. Преди да се оженя, съм играл много роли. Или съм добър актьор или нещо от живота ми е помогнало да изиграя ролята“, признава той. Премиерата на филма ще бъде на 6 февруари 2026 г.

Цялото интервю гледайте в YouTube канала "Храмът на историите".