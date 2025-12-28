Едно от най-важните места за българския спорт се намира в Националната спортна академия. Олимпийският и образователен център на НСА е мястото, където миналото, настоящето и бъдещето на спорта в България се срещат в една уникална атмосфера. Повече за него разказа преподавателят от катедра Мениджмънт и история на спорта към НСА доц. Емилия Витанова в предаването "Близо до спорта" по NOVA NEWS.

Кои са най-големите спортните успехи на България през изминалата година?

„Нашият Олимпийски и образователен център беше създаден преди 3 години, на 12 декември 2022 година. Това беше мечта на много студенти, много преподаватели, много преди този център да се създаде. Тук сме се опитали да покажем голяма част от постиженията на академията, от трудностите, предизвикателствата, които нашият университет е имал през годините”, сподели доц. Витанова.

Повече гледайте във видеото.