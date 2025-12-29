Снимка: Getty Images
Президентът на ЕЦБ определи момента като исторически етап, който укрепва търговията, пътуванията и финансовата стабилност в Европа
Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард отброява последните дни преди приемането на еврото в страната ни от 1 януари 2026 г.
Кристин Лагард: Остава месец и новите български монети ще циркулират в еврозоната
"Чакането почти приключи: остават 3 дни до присъединяването на България към еврото. Исторически етап, който укрепва търговията, пътуванията и финансовата стабилност в цяла Европа", написа Лагард в профила си във Facebook.
Всички сметки в лева ще бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс 1 евро = 1.95583 лв. До 30 юни 2026 г. ще можем да обменяме левове в евро във филиалите без такса. А до края на месец януари ще можем да се разплащаме както в лева, така и в евро.Редактор: Цветина Петкова
