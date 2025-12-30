С наближаването на Нова година се засилват и призивите „не на зарята и пиратките в празничната нощ". В София няколко години подред официалните тържества бяха озарени от светлинно шоу, вместо от фойерверки.

За да бъдат пощадени най-малките деца, както и тези със специални потребности, а и хората и животните, които нямат покрив над главите си, и тази година се събират подписи, за да може тази практика да се промени.

Таралежчето Лулу е едва на 6 месеца и за първи път ще посрещне Нова година. За щастие, това ще стане в топлия дом и под грижите на 13-годишния Александър Танчев. “Исках да си взема сухоземна костенурка, но те се оказаха в Червената книга. Тогава видях снимка на Лулу и реших, че тя ще бъде. И я взехме”, сподели собственикът ѝ. Тя се страхува дори от много слаби звуци, защото има много добър слух. На прага на 2026 година Александър е загрижен как да опази домашния си любимец от стреса, който може да бъде предизвикан от зарята в 12 през нощта на 31 декември.

Огромни опашки пред магазините за фойерверки в Германия

За последен преглед за 2025 година, както и с въпроса как да прекара по-спокойно новогодишната нощ, при своя ветеринар идва и Бишкота. В практиката си като ветеринар д-р Златарова е срещала както домашни любимци, така и хора със „заешки сърца“. “Едните казват, че нищо му няма и ще му мине. Другите казват, че искат да е упоено, нищо да не чува. И, разбира се, трябва да намерим златната среда. Някои казват, че прекарват Нова година в банята с животните си, защото те не знаят, че пиратките всъщност не са краят на света. Ако има тихо и спокойно място, далеч от града с бомбичките – супер”, обясни д-р Златарова.

Ветеринарят напомня - пиротехническите изделия са дори по-опасни за животните, които нямат нито дом, нито стопанин, и трябва сами да потърсят скривалище в новогодишната нощ. “Трябва да се скрият в мазе, в някоя дупка или вход. Най-често сме имали преди години пациенти - кучета, които са лапнали пиратка - с изгаряния, с откъснати части”, сподели тя.

По-безопасната и по-тиха новогодишна нощ не означава по-малко светлина и празничен дух, припомнят хората с опит в продажбата на фойерверки. “За хората, които искат да бъде цветно, огнено, но да не е толкова шумно – има много различни изделия, като фонтан, който прави огнена елха”, сподели собственичката на магазин за пиротехника Дима Савова. Все пак трябва да внимаваме – основната грешка, която може да се допусне, е да запалим изделието в хола.

Експерти предупреждават: Пиратките застрашават животните

“Всички хора, които сме в този бизнес, сме с малки деца, с домашни любимци. Има колеги, които имат дечица със специални потребности. Много добре си даваме сметка какви вреди биха могли да причинят фойерверките. Основното нещо, за което ние винаги призоваваме, е хората да са отговорни към изделията, които използват”, каза Савова.

“Има животни, за които това е истински шок и може да бъде фатално. Затова трябва наистина да се внимава”, смята д-р Златарова.

“Прекарвайте време със семействата си, радвайте се и не пускайте фойерверки”, призова Александър.