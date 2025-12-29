И тази година природозащитници отправят апел за по-отговорно празнуване на Нова година заради сериозната опасност, която фойерверките и пиратките представляват за животните. В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS природозащитникът Явор Гечев предупреди, че дори кратка заря може да предизвика силен стрес, паника и дезориентация при домашни, бездомни, диви и селскостопански животни.

Според него силният шум и ярките светлини се възприемат от животните като заплаха. Много от тях губят ориентация и инстинктивно търсят убежище, което често води до инциденти, включително пътнотранспортни произшествия, наранявания и смърт. Особено уязвими са птиците, които не са нощни и реагират изключително остро на внезапно осветеното небе.

Гечев подчерта, че животните имат много по-изострен слух от човека, което прави гърмежите от пиротехника изключително болезнени и плашещи за тях. Домашните любимци често изпадат в паника, бягат, късат синджири или се губят. Той даде пример с куче, избягало след гърмежи в столичната Борисова градина, което било намерено на десетки километри от дома си.

Природозащитникът напомни, че жертви на пиратките не са само животните, но и хората, особено чувствителните към силен шум и ярка светлина. Всяка година в първите часове на януари спешните отделения се пълнят с пострадали от неправилна употреба на пиротехнически средства.

Като мерки за защита на домашните любимци Гечев препоръча те да бъдат прибрани на тихо и сигурно място, особено ако се отглеждат на двора. При възможност трябва да им се осигури помещение, в което да могат да се скрият и да се чувстват в безопасност.

По думите му не цялата пиротехника е еднакво опасна. Законодателството разделя тези средства в четири категории, като първата включва почти безшумни и безопасни изделия като конфети. Най-опасни са пиратките и фойерверките от втора категория, които според него трябва да бъдат ограничени или разрешени само за употреба от специалисти. Гечев призова гражданите да избират единствено пиротехника от първа категория.

Той насърчи хората да подкрепят и законодателни инициативи за по-строг контрол върху търговията и употребата на пиротехника, включително чрез подписване на петиции, организирани от граждански организации.

