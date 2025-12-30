Огромни опашки се извиха пред магазините в Германия в търсене на фойерверки. В страната е позволена продажбата им само в кратък период от време.

В Мепен, близо до холандската граница, търговец на дребно обяви че ще отвори в полунощ, което предизвика наплив от клиенти. Германската агенция ДПА съобщи, че подобни гледки е имало и в други градове.

Пиротехническата индустрия очаква обемът на продажбите да се увеличи с до 15% в сравнение с миналата година. Началото на продажбите идва на фона на продължаващите дебати за употребата на фойерверки от частни лица. Около 60% от германците подкрепят частична или пълна забрана.

