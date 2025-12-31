Една напълно законна покупка на автомобил се превръща в нерешим административен проблем години наред. Мъж от Бургас остава с неизползваем миниван, въпреки че го е придобил по всички правила, преминал е през нотариус и КАТ и автомобилът вече е бил първоначално вписан в България.

Илия Илиев закупува миниван за нуждите на своя бизнес. Автомобилът, който харесва в Кърджали, е нов внос от Нидерландия. Сделката минава през нотариус, след което в КАТ му издават транзитни номера. Планът е до един месец колата да бъде регистрирана в Бургас. Това се случва на 7 февруари 2023 година.

Само два дни по-късно, на 9 февруари, по време на пътуване между Средец и квартал „Зорница“ Илиев губи чантичка с лични вещи. В нея се намират всички документи за автомобила, включително най-важният – нидерландският регистрационен талон с размер на кредитна карта. В чантичката имало и около 2000 лева в брой. Мъжът подава сигнал в полицията, но не храни големи надежди, че документите ще бъдат открити. И до днес чантичката не е намерена. По думите му е възможно документите да са унищожени именно заради парите, които е носел със себе си.

Оказва се, че липсата на оригиналния нидерландски регистрационен талон се превръща в непреодолима бариера. Въпреки че автомобилът вече има първоначална регистрация в България и всички останали документи са налични, включително копия, КАТ отказва окончателна регистрация без оригинала на този конкретен документ.

От полицията са категорични, че спазват стриктно наредбата за регистрация на моторни превозни средства. От КАТ – Бургас обясняват, че без оригиналното свидетелство за регистрация от Нидерландия регистрацията е невъзможна. Единственият вариант е собственикът да се снабди с дубликат от страната, от която е внесен автомобилът.

Илиев търси съдействие и от прокуратурата, но получава отговор, че няма основание за образуване на дело. По-късно подава нови молби и жалби, включително до ръководството на КАТ – Бургас. По думите му устно му било обяснено, че повече нищо не може да се направи по случая.

След дългогодишна научна работа в БАН днес Илиев се занимава с животновъдство. Миниванът, който е закупил специално за нуждите на стопанството си, стои неизползваем. С него можел да превозва фуражи, жито и продукция – до два тона товар. Вместо това автомобилът остава паркиран и периодично само се пали на място.

Въпреки всичко, Илиев не се отказва. Той подготвя нова молба до КАТ – Бургас, придружена от всички налични документи за вноса и първоначалната регистрация. Надеждата му е, че институциите ще намерят разумен компромис и българската държава ще се погрижи за коректен и почтен данъкоплатец, попаднал в административен абсурд.