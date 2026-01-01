Асоциация "Активни потребители" разпространи съвети какво трябва да знаем за прехода към новата валута.

Експертите отговориха на най-масовите въпроси на потребителите и им дадоха ценни съвети, за да се ориентират бързо и лесно в търговията с евро и да не загубят пари. Информацията е на pariteni.

Полезни съвети

• Не обменяйте пари извън банките, пощите или обменните бюра (работят с комисиона), за да избегнете измами!

• Не откликвайте на никакви покани за смяна на пари у дома. Възможно е да ви пласират фалшиви купюри, неточни суми или просто да ви ограбят!

• Не се презапасявайте! Не са налице никакви условия за резки промени на цени на пазара.

• Не подписвайте никакви анекси към текущи договори във връзка с въвеждането на еврото! Не откликвайте на имейли или съобщения в социалните мрежи във връзка с промени в договори!

• Ако имате пощенски марки, лотарийни билети, купони за отстъпка, купони за стойността на върнати стоки, ваучери или подарък в левове - те могат да се използват и след датата на въвеждане на еврото до изтичане на срока им или до изчерпване на наличностите.

• При намаляване на цените обозначение в две валути може да се постави само на крайната цена.

• Ако имате налични левове, е по-добре да ги обмените в банка и да пазарувате в евро, отколкото да ги харчите в магазина. Така ще избегнете рисковете при превалутиране на рестото.

• При връщане на ресто в евро обърнете специално внимание на монетите от 1 и 2 евро. Поради визуалната си прилика, е възможно да ви върнат лев вместо евро.

• Ако имате възрастни родители или трудно подвижни близки, можете да им помогнете, като смените пари в банката вместо тях.

• Още информация за защитните механизми на банкнотите можете да намерите: в сайта на БНБ, evroto.bg или ecb.europa.eu.

• Можете да сравнявате цените в търговските вериги ежедневно на платформата kolkostruva.bg.

Редактор: Цветина Петкова