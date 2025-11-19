Франкфурт се готви да посрещне Коледа и 24-тата година, в която ще плаща в евро. Точно на 24 години е и Хенрих. Той отговаря за поставянето на коледното дърво в центъра на финансовата столица на Европейския съюз.

"От баба ми знам за дойче марката – но не много. Аз познавам само еврото. Има поскъпване в момента, но дали сме с евро или дойче марки щеше да е същото", смята той.

Едно от малкото места на които младите хора като Хенрих могат да видят как са изглеждали германските пари или дойче марките е в музеят на парите във Франкфурт. Директорът Улрих Русо разказва, че децата се изненадват, че въобще е имало нещо преди еврото.

"Най-често ни посещават ученици. За тях еврото си е нормалната, стандартната валута. И ако им говориш за дойче марката е все едно им разказваш за динозаврите или Средновековието. Но хората на моите години или по-възрастните тези пари си ги спомнят. Посетителите казват, че са пазарували с тях", споделя Русо.

В Музея на парите са изложени и различните евромонети с националната страна на всяка държава от еврозоната.

Само след няколко месеца и българската евромонета ще заеме мястото си там.

През 2002-ра, при въвеждането на еврото, в Германия се обменят 2.7 милиарда броя банкноти и 50 милиарда монети. Като най-голямата икономика в Евросъюза реално изтегля и най-големите количества местна валута.

23 години след като еврото заменя германската марка се оказва че Централната банка все още заменя германски марки.

Само през миналата година са се появили около 50 милиона германски марки, което се на около 25 милиона евро. Бундесбанк обменя старите пари без такси и без краен срок.

Финансистите в Германия са категорични, че въвеждането на еврото в дадена държава всъщност я прави по-видима и по-интересна за инвеститорите, а пред местните компании се отварят нови възможности.

Борсата във Франкфурт е една от водещите в света. Тук се търгуват над 400 компании от целия свят. Стъпването на нов играч се отбелязва със специална церемония.

В момента само една българска компания може да се похвали, че е част от големите играчи. В последните месеци, обаче, се водят разговори с още 5 български дружества.

"Мисля, че въвеждането на еврото в България ще промени играта за европейския капиталов пазар. Това определено ще е от полза за страхотните компании, които имате и които биха могли да стъпят на капиталовите пазари. Надяваме се повече дружества да бъдат листвани тук във Франкфурт. Ние се интересуваме от различни компании, местни шампиони в които има интерес да се инвестира, да използват нашата платформа, за да набират капитал. Но за инвеститорите е по-лесно, когато избират къде да вложат парите си, да сравняват в евро. Заради въвеждането на еврото, сега светлините на прожектора са насочени към вашата страна и българските компании могат да се възползват да привлекат вниманието на инвеститори, които търсят нови компании, различни от тези в западна Европа", смята Каролине фон Линзинген, която се занимава с първично публично предлагане и финансиране на растежа в Deutsche Börse.

Освен засилен интерес от страна на играчите на борсата към български компании, очакванията са и за повече директни чужди инвестиции в България.

"Със сигурност това е очакването на българската икономика, но и на европейските партньори, чрез общата парична единица да се засилят отношенията и естествено България става по-атрактивно място за инвестиции. От гледна точка на предприемачите има много положителни очаквания. Във всяка индустрия, която е свързана с партньорство и сътрудничество в Европа ще имате предимства", убедена е Карина Шведе от Търговско-промишлената камара в Райнхасен.

За икономистите единната валута е улеснение и за хората и за бизнеса.

"България е интересен случай – курсът на лева ви е фиксиран от 25 години, което помогна да се справите с драматичната инфлация през 90-те години – 500 процента, 600 процента. При това положение се питате има ли значение дали сте в евро или не? Има, първо защото дори при фиксиран курс, имате различна валута – това върви с транзакционни разходи. Трябва да сменяте евро с лев и обратно, а това върви с разходи. Има, макар и минимален, риск фиксираният курс да се срине и това прави транзакциите по-скъпи. За бизнеса, компаниите, но и за финансовите пазари въвеждането на еврото ще намали много разходите. Прави нещата по-лесни", категоричен е икономистът проф. Филип Хармс от университета „Йоханес Гутенберг” в Майнц.

Обратно на площада пред кметството на Франкфурт, Хенрих ни разказва, че елхата идва от Долна Франкония. Всяка година елхата се кръщава. Тази година тя носи името на героинята от приказките на братя Грим Фрау Холе, която е известна с това, че награждава добрината със злато.