Как сметките ни от левови ще станат еврови

В днешното издание на рубриката "Еврото – въпроси и отговори" с Нели Тодорова търсим отговор на въпросите "Как сметките ни от левови ще станат еврови?" и "Как ще стане така, че IBAN-ът на настоящите ни сметки в лева ще се запази, а сметките ще се превърнат в еврови?".

Снимка

Системата за номериране на банкови сметки IBAN не е българска, не сме я измислили ние, а числата и буквите в номера всъщност носят съответната информация. Никой не може да смени IBAN-а на сметките ни, без ние да разберем.

„Еврото - въпроси и отговори”: Продължава ли България да покрива критериите за еврозоната

Снимка

На сайтовете на Министерството на финансите и БНБ също може да намерите отговор на този въпрос. Там кратко, ясно и категорично се казва – не, няма да се променя международният банков номер.

Снимка

Какво всъщност ще се случи с хората, които имат сметки и двете валути? Евровата ще си остане такава, каквато е. Левовата в 00:00 ч. на 01.01.2026 г. ще се превърне в еврова. Със сигурност банките имат механизъм, по който да различат коя сметка каква е.

Снимка

Ако в един момент след 1-ви януари се окажем с две еврови сметки, то трябва да знаем, че имаме 2 месеца, за да слеем сметките в една, без банките да ни таксуват за това. Така ще си спестим излишни такси по две еврови сметки – месечна такса за обслужване, такси за теглене, внасяне и т.н.

Принципно погледнато, излишно ще е да поддържаме две еврови сметки, освен ако нямаме конкретна причина за това. Важно е да знаем, обаче, че за да можем да слеем сметките, по тях не трябва да има тежести или запори.

Сайтът evroto.bg публикува информационните материали за въвеждане на единната валута

Снимка

Ако в момента в сметката си имаме 67 312 лева, то те автоматично ще се превърнат в малко под 35 хиляди евро – по курса 1.95583 лева за 1 евро.

А какво ще стане с другите сметки в чужда валута – краткият отговор е нищо. Влоговете в долари или швейцарски франкове ще си останат такива.

Снимка

В момента банките вече показват какви са наличностите ни в евро. В приложенията на различните финансови институции, освен това колко лева имаме, има и ред, в който сумите са изписани и в евро. Просто след Нова година вече ще виждаме само единия ред.

БНБ представи официално българските евромонети

Снимка

При изплащане на издръжка за дете на разведени родители, която досега е изплащана в лева - както всичко сумата просто ще трябва да се раздели на 1.95583. Така 300 лева издръжка през декември, през януари вече ще са точно 153.39 евро.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking