Младеж е с тежко разкъсване на пръстите след запален фойерверк в село Равда, съобщиха от ОДМВР Бургас.

На 31 декември около 23.55 ч. по време на новогодишния концерт, провеждан в центъра на селото, при използване на пиротехническо изделие, пиратката се възпламенила в лявата ръка на 14-годишен младеж от селото, разкъсвайки пръстите му.

Пострадалият е откаран в УМБАЛ – Бургас, където започнали спешни медицински действия. По случая е образувано досъдебно производство.

