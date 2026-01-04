Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с едно семейство, което избра да остави бизнеса, който имали в Разград, за да отидат на село, за да развият туризма там. Така, Славка Неделчева и съпругът ѝ се преместили в Купен и започнали да строят къща за гости.

„Не съм си мислила, че ще избягам от Разград, що-годе бизнесът ни вървеше. Не съжалявам, друго е да си сред природата. Сутрин ставаш, пиеш кафе, гледаш реката. Запознахме се случайно, бяхме колеги. После ни съкратиха от работа, решихме да се занимаваме със строителни материали, чувствахме, че нещо ни липсва“, разказа Славка Неделчева.

Какво още споделиха двамата за живота на село - гледайте във видеото.