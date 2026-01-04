Снимка: iStock
Разказва проф. Пенчо Пенчев - историк и преподавател
Ден четвърти от приемането на еврото, засега изглежда, че преходът е плавен и всичко върви гладко. Дали и постепенното изтегляне от обръщение на лева ще е по план или ще има проблеми ще разберем в следващите седмици. Момент като този е добър повод да погледнем назад във времето към другите големи промени свързани с парите на българина – от времето на гърнетата с жълтици до днешното приемане на общата европейска валута. В "Историите на Мария Йотова" проф. Пенчо Пенчев, историк и преподавател, сподели интересни моменти от приемането на българския лев - първо като метал, после като хартия, както и промените, настъпили през годините.
Преподавателят разказа, че българите крият парите си, защото изпитват недоверие към властта и политиката.
Кой е българският шампион по нумизматика и колко редки банкноти и монети притежава
Проф. Пенчев обясни как е приет Закона за българския лев в миналото и как е била приета промяната от хората. Също така разказа повече за промените с парите, правени през годините.
Според историкът днешната промяна няма нужда да бъде драматизирана, защото "няма се случват фундаментални промени в самите хора".
Целия разговор гледайте във видеото.
