Изпращаме големия Димитър Пенев. Поклонението пред треньор номер едно на България за 20 век ще започне в 10.00 ч. на националния стадион "Васил Левски".

Стратегът от Мировяне, както го наричаха, си отиде от този свят на 80-годишна възраст. Пенев ще остане завинаги сред най-великите фигури в историята на българския футбол. Под негово ръководство звездният отбор от 1994 г. достигна до историческото четвърто място на Световното първенство по футбол в САЩ.

Най-великият! Патриархът на футбола ни: България се прощава с Димитър Пенев

Сърцето на Пенев остава завинаги в ЦСКА. С червения екип той печели седем шампионски титли на България и пет пъти триумфира в турнира за Купата на страната.

Бившият легендарен вратар, част от тима на България, класирал се на четвърто място на Световното първенство през 1994 г., Пламен Николов, отбеляза, че Пенев е бил човек, голям футболист и треньор, който знаел как да подходи към всеки един играч.

„Много от футболистите бяха звезди, личности, характери, а той умееше да обедини отбора и знаеше кога да бъде строг, кога да натисне педала и кога да прояви компромис. Когато повишаваше тон във съблекалнята, той веднага разреждаше напрежението с шега или закачка. Имаше невероятния нюх за това в кой момент кой играч къде да бъде на терена. Малко хора имат смелостта да признаят грешките си и Пенев беше един от тях. България загуби най-великия си треньор по футбол“, заяви Николов.