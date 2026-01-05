-
Голяма търговска верига: Между 30 и 35% от клиентите пазаруват в евро
-
Българинът и парите - от гърнетата с жълтици до приемането на еврото
-
Радомир Чолаков: Големите търговски вериги се държат абсолютно коректно след приемането на еврото
-
Маастрихт – градът, в който се ражда идеята за еврото (ВИДЕО)
-
Как в Мездра се справят с новата валута
-
Еврото и измамите: Полицията предупреждава за нови схеми и фалшиви банкноти
Същата услуга ще извършват и в клоновете на „Български пощи“
Първи официален работен ден, откатко приехме единната европейска валута. Днес вече работа стартират и търговските банки у нас. До юни месец 2026 година банковите институции ще обменят левове в евро по фиксирания валутен курс без никакви такси.
Същата услуга ще се извършва и в клоновете на „Български пощи“, които тази сряда ще изплатят и първите пенсии у нас в евро.
Исторически ден за България: Еврото е официалната парична единица у нас
Търговските обекти у нас ще могат да презаредят касите си с евробанкноти и монети. В първите дни на новата година малки магазини из страната алармираха, че количеството им евро се е изчерпало бързо.Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни