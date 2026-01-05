Първи официален работен ден, откатко приехме единната европейска валута. Днес вече работа стартират и търговските банки у нас. До юни месец 2026 година банковите институции ще обменят левове в евро по фиксирания валутен курс без никакви такси.

Същата услуга ще се извършва и в клоновете на „Български пощи“, които тази сряда ще изплатят и първите пенсии у нас в евро.

Исторически ден за България: Еврото е официалната парична единица у нас

Търговските обекти у нас ще могат да презаредят касите си с евробанкноти и монети. В първите дни на новата година малки магазини из страната алармираха, че количеството им евро се е изчерпало бързо.

