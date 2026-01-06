-
От Националното тол управление твърдят, че мъжът шофирал твърде дълго в аварийната лента
Мъж твърди, че бил несправедливо „отстрелян" от тол камера заради шофиране в аварийната лента. Потърпевшият обяснява, че колата му се повредила внезапно, той отбил и спрял плътно вдясно. След принудителен престой потеглил, а камерата го снимала и получил акт. От Националното тол управление обаче твърдят точно обратното.
„Издаден ми е акт заради това, че съм карал в аварийната лента на "Тракия" от Стара Загора към София. Движех се в изпреварващата лента, изпреварих тир, но изведнъж ми светна цялото табло и двигателят угасна. Карах с около 120 -130 км/ч. С големи усилия се мушнах в аварийната лента и включих аварийните мигачи”, разказа Людмил Йорданов.
Над 2000 лв. глоба и отнета книжка: Шофьор твърди, че е наказан при проверка на пътя, на която не е присъствал
Той отворил капака на колата, изключил акумулатора, изчакал около 5 минути и потеглил. По думите му тръгнал в аварийната лента и я използвал като ускорителна, за да може да се включи в движението. „Трафикът беше натоварен и трябваше да ускоря поне до 80 км/ч, за да не предизвикам ПТП”, каза още Йорданов.
След това му се обадили от КАТ-Кюстендил и отишъл на място. „Казаха ми, че тол системата ме е снимала за шофиране в аварийна лента. Дадоха ми формуляр, за да опиша какво е станало. На 30 декември ми се обадиха, че трябва да отида да си получа акта. Сега чакам и наказателно постановление”, добави потърпевшият.
От Националното тол управление обаче твърдят, че точно по това време трафикът не е бил натоварен и Людмил Йорданов е шофирал твърде дълго в аварийната лента.
Повече гледайте във видеото.
