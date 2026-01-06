Снимка: iStock
Тя ще се прилага за гражданите на държави извън ЕС
От днес заработи новата система за влизане и излизане от Европейския съюз на сухопътните ни гранични пунктове. Тя засяга контролните пунктове със Сърбия, Турция и Северна Македония.
Системата заменя ръчното подпечатване на паспорти с цифрова регистрация - снимка и пръстови отпечатъци. Тя ще се прилага за гражданите на държави извън Съюза. Целта е да се предотврати незаконна имиграция и да се повиши сигурността в Шенгенското пространство.
Редактор: Дарина Методиева
