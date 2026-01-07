Обявиха бедствено положение в части от община Крумовград. Утре в града ще е неучебен ден. След обилните валежи в района през последните дни и най-вече през изминалото денонощие реките започнаха да преливат.

Бедственото положение е обявено за селата Вранско, Полковник Желязово, Едрино, Овчари, Орех, Гулийка, Рогач, Каменка, Сливарка, Подрумче, Дъждовник, Пелин, Горна кула, Златолист, Бараци, Ковил, Лъжичник, Морянци, Лимец, махала Зимовница на село Гривка, махалите Ладово Препънка, Синогушка на село Малко Каменяне, махала Сухово на с. Гулия.

По-рано областният управител на Кърджали Никола Чанев е разпоредил задействане на системата BG-ALERT в общините Крумовград и Кирково, предаде кореспондентът на БТА Валентина Стоева.

Има отнесени пъщита в общините Крумовград и Кирково.

От НИМХ обявиха червен код за опасно време, със значителни валежи и силен вятър в областта.

► В Община Крумовград преливат реки. Дъждът там не е спирал от снощи.

⇒ Помпената станция е залята. Водоподаването към града и десетки села е спряно. Населението днес ще разчита само на питейна вода от резервоара. На място е сформиран кризисен щаб.

⇒ Река е отнесла мост, който свързва две махали в крумовградското село Гривка, като махала Зиморница е напълно откъсната. Там живеят 12 души.

⇒ Един квартал е без ток, тъй като са наводнени електрическа табла.

От общината поддържат постоянна връзка с хората, а при необходимост от доставка на храна и лекарства е предвидено преминаване на багер. По информация на кмета на Крумовград Себихан Мехмед към момента няма бедстващи хора.

Властите посочиха още, че в района са се активирали свлачища.

Край на топлите дни: Жълт код за силен вятър и обилни валежи

⇒ В самия Крумовград нивото на река Крумовица стигна до около 30 сантиметра от преливане над моста на републиканския път, но по-късно спадна с около 1 метър. Съоръжението свързва Спешната помощ и болницата с града. Ако бъде залят, населението няма да може да бъде обслужвано от двете институции, добави кметът.

Заради високите води са залети множество земеделски земи.

На място пристигна областният управител. Той обясни, че на терен са всички държавни институции - ОД на МВР, РДПБЗН и директорът ѝ комисар Сергей Заимов.

Никола Чанев припомни за предприетите съвместни мерки с общината по почистване коритото на река Крумовица в района на моста, като обясни, че по мнение на експерти именно това е причината мостът все още да не бъде залят.



⇒ В Кирково има много залети пътища, съобщи за БТА кметът Шинаси Сюлейман. Служители на общинската администрация обхождат района.

Областният управител Никола Чанев описа ситуацията в община Кирково, където по думите му валежите също са интензивни, но се наблюдава оттичане на водите. „Там имаше няколко водни обекта, чието ниво бе притеснително, но, слава Богу, нещата се подобряват“, каза той. По думите му рискова от преливане е била ситуацията с язовира в село Тихомир и не толкова за населението, колкото, че водата от него се оттича в река Крумовица, която застрашава едноименния град. Към момента водата в язовира вече не достига преливника, а е на близо метър от него.

„Следим положението. Във връзка съм с кмета Шинаси Сюлейман. Всичко, което може да бъде направено от страна на общината и на институциите, е направено“, каза Чанев.

Областният управител допълни, че в община Кирково пораженията са основно по инфраструктурата и конкретните нарушения предстои да бъдат описани. „Има щети, разбира се, има паднала подпорна стена, но е нямало паркирани автомобили. Слава Богу, няма нещо, което да застрашава човешки живот“, каза още областният управител Никола Чанев, цитиран от БТА. Той допълни, че в двете общини най-прекият мониторинг се осъществява от кметовете на малките населени места, които са на терен и в постоянна комуникация с общинските кметове.

От хидрометеорологичната обсерватория казаха за БТА, че количествата валежи в Крумовград са над 60 литра на квадратен метър, като най-много са паднали в село Токачка - 122 литра на кв. м.