Различните емисии евробанкноти и евромонети от други държави доведоха до объркване сред потребителите у нас. На редакционната поща на предаването "Твоят ден" получихме десетки запитвания дали може да платят с по-старо евро. Разяснение дадоха в ефира на NOVA NEWS киберекспертът Христиан Даскалов и експертът във фирма за инвестиционно злато и сребро Иван Мутафчиев.

"Със сигурност и двата варианта са напълно валидни, по-старите не са фалшиви. Дори левът, както и много други валути, имаха няколко емисии. Но тези сега повече се различават, затова възниква объркване", успокои Мутафчиев.

По думите му е важно да проверяваме воден знак, релеф, холограма. Той поясни, че не очаква особен бум на фалшиви еврови банкноти, но със сигурност те ще са повече предвид, че сега тепърва започват да се използват у нас.

Даскалов заяви, че у нас може да се плаща и с евроцентове от чужбина, което притеснява много от продавачите.

"Всяка страна има своите символи, които са на гърба на центовете и това плаши търговците. Някои от тях не искат да ги взимат, а трябва", допълни експертът.

Редактор: Габриела Павлова