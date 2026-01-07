Повдигнато е обвинение на 46-годишния шофьор на бившия световен шампион по бокс Антъни Джошуа за причиняване на смърт по непредпазливост. Според обвинението престъплението е извършено след опасно шофиране, довело до катастрофа, при която загинаха двама души. Аденийи Моболаджи Кайоде е обвинен и за управление на моторно превозно средство без валидна шофьорска книжка и „шофиране без необходимата грижа и внимание, причиняващо телесни повреди и щети на имущество“. Той ще се яви в съда на 20 януари.

Инцидентът стана на 29 декември на натоварен път между Лагос и Ибадан в югозападна Нигерия. В автомобила, управляван от Кайоде, се возели Джошуа, неговият личен треньор Латиф Айоделе и треньорът Сина Гами. Колата се движела с висока скорост, когато спукване на предната гума от пътническата страна довело до сблъсък с неподвижен камион, незаконно паркиран на аварийната лента. Айоделе и Гами, и двамата на 36 години, загинаха на място.

Шофьорът и Джошуа оцеляха с леки наранявания. Кайоде е бил приет за наблюдение в болница „Лагун“ в Икойи за два дни. Той е освободен под гаранция от 5 милиона наира (около 2 580 паунда), но ще остане под съдебен контрол. След катастрофата Джошуа и майка му отдали последна почит на загиналите.

Джошуа и другият пътник са в стабилно състояние, но остават под непрекъснато наблюдение на екип лекари. Катастрофата се случи десет дни след победата на Джошуа над YouTube звездата Джейк Пол в САЩ.

Редактор: Ралица Атанасова