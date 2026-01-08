Специализиран екип от 78-и батальон унищожи стар невзривен боеприпас, открит в столичния квартал „Суходол“, съобщават от пресцентъра на Министерство на отбраната.

Под ръководството на старши лейтенант Владислав Ставрев военнослужещите извършиха разузнаване, транспортиране и унищожаване в учебен център „Сливница” на силно корозирал 85-милиметров снаряд, без взривател и видима маркировка.

Снимка: Министерство на отбраната

Модулът за обезвреждане на невзривени бойни припаси беше задействан с разрешението на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.

Редактор: Станимира Шикова