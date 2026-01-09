Липсата на легитимност в съдебната власт може да се реши само с държавническо мнозинство. Около тази теза се обединиха в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS политолозите доц. Татяна Буруджиева и Теодор Славев.

"Има резон в искането на председателя на Конституционния съд Павлина Панова - още повече, че това върви заедно и с отказа на съда да разглежда становището по конституционните дела на изпълняващия функцията главен прокурор, което също е много силен знак". Така Теодор Славев коментира решението на КС да даде 14 дни на състава на Апелативен съд – Варна, за да поправи искането си, свързано със спорния въпрос дали след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор и съответно може да иска възобновяване на дела.

"След като едно от наказателните отделения на Върховния касационен съд каза, че главният прокурор няма легитимност да иска възобновяване на дела, оттам насетне не беше ли ясно в системата, че има проблем?", попита той и допълни: "И този проблем не може да получи своето пълнокръвно решение, докато не се смени съставът на Висшия съдебен съвет и на Инспектората, чиито мандати са изтекли".

Мандатът на Инспектората е изтекъл преди 5 години - тоест навлиза в своя трети мандат. "Имаше решение на Съда на Европейския съюз, който каза, че те не могат да проверяват магистрати, когато мандатът им е изтекъл. Те отговориха „Добре, няма да го правим“ и в същото време си взимат заплатите. Решението е отпреди две години, но самият факт, че те продължават да получават възнаграждения, без да си вършат работата, която им е възложена по закон и по Конституция, е просто възмутителен. И те не подават оставка", обясни Славев.

По думите му изходът от тази ситуация е да се търси мнозинство от 160 гласа, а това е проблем, тъй като според него в това Народно събрание няма как да се случи. "Когато картите се раздадат отново след изборите, тогава може да се мисли в тази посока, но пак ще бъде много трудно. И тук трябва ясно да се каже към тези, които ще бъдат избрани за народни представители: ясно е, че има партийни интереси, ясно е какви програми защитават, но това е решение от мащаба на държавничеството. Парламентът трябва да изпълни своите конститутивни правомощия по отношение на другите органи, за да може системата да върви и да има нова легитимност", припомни политологът.

По въпроса за поисканата оставка на и.ф. главен прокурор Босислав Сарафов от политически партии доцент Буруджиева коментира: "Няма значение какво искат политическите партии. Те имат свои представители в Народното събрание и вместо да искат оставките на този или онзи, трябва да си свършат работата. А именно - да създадат това мнозинство от 160 души, което е необходимо, за да се направят съответните законови решения и да се отпуши цялата процедура".

Тя припомни, че основната задача, смисълът на един парламент е да създава мнозинства. "Именно това е и основният смисъл на демокрацията. В противен случай депутатите са безсмислени по отношение на демократичните институции и демократичния процес. Постоянно се занимават с това кой не си е свършил работата. Добре, ясно е, но ако ти си първоизточникът на възможността другите институции да функционират, бъди така добър да си свършиш твоята работа", подчерта политологът.

По думите ѝ отново отиваме на избори, след които няма никаква сигурност, че ще може да се състави правителство, а това също е основна функция на Народното събрание. "Ние избираме народните представители, за да могат да се разберат по ключови, стратегически, национални политики. Затова в Конституцията са заложени такива мнозинства – защото става дума за национален интерес, не за лични сметки. Особено когато става дума за съдебната власт", припомни тя.

